В Каменске-Уральском произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход. 18-летняя девушка переходила дорогу в положенном месте, «на зебре» ее пропускал автомобиль Шкода Октавия, в это время в машину сзади влетел Форд Фокус. От удара Шкоду по инерции отбросило вперед, и она наехала на девушку, идущую по переходу.- В результате ДТП девушка получила различные травмы, ее увезли в городскую больницу, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Очевидцы аварии утверждают, что девушка переходила дорогу по правилам, убедилась, что машина пропускает ее, однако она не ожидала, что станет участником происшествия.