Екатеринбург вошел в список лучших городов, где можно строить успешную карьеру. Голосование проводил известный сервис по поиску работы, в опросе принимали участие три с половиной тысячи человек по всей стране.- Ожидаемо, что Москва заняла первое место в рейтинге, за ней расположились Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи. Столица Урала заняла пятую строчку, - сообщает пресс-служба сервиса.Голоса за Екатеринбург отдали 23% респондентов. Главным условием опроса было совершеннолетие отвечающего человека.