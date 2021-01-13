В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти сотрудницы «Водоканала» во время рабочей смены. Дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновные могут получить до четырех лет лишения свободы.- Допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет выяснит причины и условия, которые привели к этому инциденту, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.Напомним, ЧП произошло 7 января на Южной аэрационной станции. Оператор очистных сооружений упала в отстойник, заполненный водой, и утонула на месте.