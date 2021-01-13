В Екатеринбург приехали сотрудники центрального аппарата МЧС, чтобы проверить работу спасателей во время вчерашнего пожара в девятиэтажке на ЖБИ. В межведомственную комиссию входят представители различных структур: полиции, прокуратуры, следственного комитета.- Это стандартный порядок действий при серьезных происшествиях, межведомственной комиссии предстоит выяснить все обстоятельства трагедии на улице Рассветной, - рассказала пресс-секретарь свердловского ГУ МЧС Наталья Зырянова.Напомним, страшный пожар случился на улице Рассветной ночью 12 января. В огне погибли восемь человек, включая одного ребенка.