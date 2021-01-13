14 января в Екатеринбурге ожидается похолодание до -21 градуса по Цельсию. По данным Гидрометцентра России, следующей ночью ожидаются небольшие осадки, ветер западный 5 м/с.В Нижнем Тагиле столбик термометра опустится до -20 градусов. В Серове также, но ночью до -23. На севере региона заметно холоднее: в Ивделе -24 днем и -27 ночью.Кстати, власти региона советуют воздержаться от Крещенских купаний, до которых осталось меньше недели. Свердловчанам советуют не окунаться в проруби из-за массового скопления людей в одном месте.