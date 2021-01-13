В Екатеринбурге сразу трое сотрудников ППС стали подозреваемыми в получении взятки и превышении должностных обязанностей. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 20 сентября наряд поймал в Кировском районе закладчика с амфетамином, но потом отпустил за 300 тысяч рублей.- Наркоторговца поймали на дороге, ведущей к Новосвердловской ТЭЦ. Гражданин по фамилии Окутин отдал наличкой 150 тысяч рублей и еще столько же перевел одному из полицейских через «Сбербанк онлайн», - отмечает инсайдер «КП».Через пять дней Окутина задержали с новой партией наркотиков в Асбесте, где заключили под стражу. Уже в ходе следствия он дал показания против полицейских из Екатеринбурга.- Доследственную проверку проводит Ленинский СО, так как часть денежных средств переведены безналичным способом на банковскую карту «Сбербанка», головной офис которого в Екатеринбурге расположен в Ленинском районе (Куйбышева, 67), - добавил инсайдер.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.