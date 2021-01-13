Более 1800 тонн двутавровой балки ЕВРАЗ НТМК произведено для строительства металлоконструкций дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Спортивное сооружение возводится для проведения соревнований Универсиады-2023. Отгрузку производит трейдинговая компания «ЕВРАЗ Металл Инпром».В 2021 году компания продолжит поставки металлопроката на строительство объекта. В январе запланирована отгрузка еще около 650 тонн балки, также в планах поставка арматуры, швеллера и уголка.– Металлопрокат ЕВРАЗ НТМК проходит серьезную проверку качества на всех этапах производства: от внутренней структуры стали до проверки стойкости готовой продукции при температуре минус 70 градусов, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Металлопрокат из Нижнего Тагила отвечает самым высоким требованиям к качеству.– Спортивные сооружения всегда требуют повышенного внимания при выборе материалов и выполнении работ, – отметил генеральный директор компании Евраз Металл Инпром Сергей Синцов. – Высокое качество продукции ЕВРАЗа обеспечивает ее востребованность на знаковых проектах по всей России.ЕВРАЗ НТМК – крупнейший в России производитель горячекатаных двутавров, а также единственный в стране производитель строительных балок из сталей высокой прочности. ЕВРАЗ НТМК предлагает на строительном рынке более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть произведены конструкции для зданий и сооружений любого назначения. Стальные конструкции из проката ЕВРАЗ НТМК применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах как нашей страны, так и за рубежом. Их применение позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов.Для ЕВРАЗ Металл Инпрома это не первый опыт работы на ключевых спортивных объектах. Компания поставляла металлопрокат НТМК на строительные проекты Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу 2018 года и Универсиады в Красноярске.Генеральным подрядчиком проекта по строительству объекта для проведения соревнований Универсиады 2023 в соответствии с распоряжением Правительства РФ выступает компания «Синара-Девелопмент».Площадь дворца водных видов спорта составляет более 60 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из трех профессиональных бассейнов: прыжкового, спортивно-демонстрационного и тренировочного и одного детского. Трибуны рассчитаны на 5 тыс. зрителей – их наплыв ожидается во время проведения XXII Всемирных студенческих игр в 2023 году. Это будет 32-я по счёту летняя Универсиада. Соревнования пройдут по 18 видам спорта.