Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обновил информацию о социальной структуре заболевших COVID-19. За минувшие две недели в три раза выросло число зараженных студентов: теперь их стало 0,3%. Увеличилось и количество заболевших детей до шести лет: от 0,7% до 2,6%.- Значительный рост заболеваемости отмечают среди неработающих граждан трудоспособного возраста: их стало 23,2 %, - сообщает оперштаб Свердловской области.Больше всего зараженных остается среди работающих граждан, их количество составляет почти половину зараженных: 41,1%.