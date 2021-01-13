В Серове рабочий отсудил у завода ферросплавов больше 600 тысяч за травму, полученную на производстве. Несчастный случай произошел еще в феврале 2018 года. Мужчину зажало между металлическими конструкциями, он получил тяжелые травмы, впоследствии комиссия признала его инвалидом третьей группы. Пострадавший обратился в суд, чтобы получить компенсацию.- Мужчина просил взыскать средства, потраченные на лекарства, в размере 18 тысяч рублей, оплату юриста за 20 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда, всего чуть больше 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областного суда Свердловской области.Работодатель мужчины пытался снизить размер компенсации за моральный ущерб до 70 тысяч, так как рабочий сам нарушил технику безопасности, однако суд встал на сторону рабочего, теперь пострадавший должен получить свои законные 633 тысячи рублей.