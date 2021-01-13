В Уральском федеральном университете решили увековечить память ректора Уральского государственного университета (УрГУ) Владимира Третьякова, который скончался 8 января на 85-м году жизни.В УрФУ будет сформирован целевой капитал имени Владимира Третьякова.- Доходы, полученные от управления целевым капиталом, предназначены для поддержки магистрантов, аспирантов и выпускников института естественных наук и математики УрФУ, - рассказали в пресс-службе вуза.Стоит заметить, что до того, как стать ректором УрГУ Владимир Третьяков возглавлял математический факультет вуза.- Попечителями целевого капитала выступают члены семьи Владимира Третьякова, возглавлявшего УрГУ (ныне УрФУ) с 1993 по 2006 год. В состав попечительского совета войдут ректор УрФУ Виктор Кокшаров и первый проректор вуза Дмитрий Бугров, - уточнили в пресс-службе УрФУ.Сбор средств будет объявлен уже в ближайшее время.Кроме того, принято решение об открытии именной аудитории Владимира Третьякова в одном из корпусов вуза.