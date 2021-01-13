В офис УЖК «Радомир-Инвест», которая занимается обслуживанием дома на Рассветной,7, пришли следователи СК и оперативники. Это связано с пожаром на ЖБИ, в котором погибли восемь человек.Именно эта управляющая компания занимается обслуживанием дома, где произошла трагедия.- Изымалась техническая документация, касающаяся этого дома. Эти действия происходили в рамках уголовного дела, возбужденного после гибели людей в пожаре, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.Мы попытались получить комментарий в УЖК «Радомир-Инвест», но сделать это не удалось. В офисе управляющей компании весь день не берут трубки.Недавно мы писали, что пожарные инспекторы в 2020-м году в доме на Рассветной,7 выявили 29 нарушений противопожарных норм.