В Екатеринбурге 51-летний альфонс развел доверчивых женщин и нескольких мужчин, сочинив истории про свой неудачный бизнес.Но пользовался он и другими приемами. В частности, одной из жертв мужчина пообещал помочь купить квартиру в Екатеринбурге по цене значительно ниже рыночной.Также аферист пообещал ей помочь с покупкой Volvo. Автомобиль якобы также можно было взять очень дешево. Всего у этой женщины мужчина похитил свыше 1,4 млн. рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Но на этом аферист не остановился.- Аналогичным способом обвиняемый сообщил второй своей знакомой ложные сведения о наличии у него бизнеса в городе Березняки Пермского края, а затем о возможности трудоустройства дочери последней на государственную службу, для чего требуются денежные средства в сумме 300 тысяч рублей, а затем похитил средства под предлогом приобретения туристических путевок по цене ниже рыночной. В целом, обвиняемый мошенническим способом похитил у своей знакомой 750 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.Стоит заметить, что жертвами афериста становились и мужчины. В частности, одному из них обвиняемый также пообещал помочь купить авто по низкой цене. Этих потерпевших аферист «развел» на 700 и 950 тысяч рублей.Обвиняемый – уроженец города Невьянска. На него завели уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Сейчас расследование закончено. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.