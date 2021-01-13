В Башкирии задержали водителя, который устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Мужчина сбил девушку, а затем на машине отправился в другой регион.Наезд на пешехода произошел в Артинском районе Свердловской области – на дороге, соединяющей село Большая Тавра и деревню Сенная. ДТП случилось около 21 вечера. В результате наезда погибла 25-летняя женщина- пешеход, а водитель, совершивший ДТП, скрылся с места аварии.Прибывшие на место ЧП инспекторы ГИБДД начали розыск автомобиля и водителя, совершившего наезд: опрашивали возможных очевидцев, патрулировали ближайшие районы.Также информацию о случившемся ДТП передали в соседний регион – Башкирию.- Спустя несколько часов именно там сотрудники ГИБДД обнаружили сначала автомобиль ВАЗ-2109 с повреждениями, характерными для ДТП, а позже задержали и водителя. Им оказался молодой человек 2000 года рождения, житель села Метели Республики Башкортостан, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Полицейским водитель рассказал, что во время движения его ослепил свет фар встречных автомобилей. После этого он почувствовал незначительный удар и догадался, что совершил наезд на пешехода.- Испугавшись ответственности водитель с места ДТП скрылся. При задержании у водителя имелись характерные признаки опьянения, но он пояснил, что употреблял спиртные напитки уже после происшествия, - рассказали в ГИБДД.Сейчас расследованием этого дела занимаются следователи.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.