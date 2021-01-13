В Екатеринбурге на 55-летнего мужчину завели уголовное дело после того, как он воспользовался чужой банковской картой.11 января 2021 года в отдел полиции №11 обратилась 71-летняя пенсионерка.- Пожилая женщина рассказала сотрудникам полиции, что в одном из банкоматов на Пехотинцев оставила свою карту, а еще через некоторое время екатеринбурженке стали поступать смс-уведомления о списании денег на сумму более трех тысяч рублей на оплату товара, которого она не приобретала, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.В ходе оперативной работы сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки. Мужчину доставили в полицию. Им оказался 55-летний безработный. До этого мужчина не был судим.- Подозреваемый не стал отрицать причастность к содеянному и пояснил сотрудникам полиции, что нашел «пластик» на полу возле банкомата, после этого путем бесконтактной оплаты совершил несколько покупок в магазинах, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.В итоге на любителя покупок по чужим картам завели уголовное дело по части три статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине «светит» до 6 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.В полиция предупреждают, что использование чужой банковской карты является тяжким преступлением. За него предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.