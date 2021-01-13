Жители Нижнего Тагила начали прививаться от COVID-19: с начала 2021 года вакцину бесплатно поставили 45 горожан. Всего же в уральском городе привили 235 человек. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на телекомпанию «Телекон».Перед вакцинацией у человека должны быть в норме артериальное давление, температура и сатурация. В организме не должны фиксироваться воспалительные процессы. Прививка от коронавируса рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что они тяжелее переносят COVID-19.Привиться от коронавируса может любой тагильчанин при отсутствии противопоказаний. Для этого нужно оставить заявку на сайте медицинского учреждения, либо подойти в регистратуру районной поликлиники.Напомним, что 11 января 2021 года в Нижний Тагил привезли еще 250 доз вакцины «Спутник V».