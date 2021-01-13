Погрузка на Свердловской железной дороге в 2020 году составила 142,6 млн тонн, что выше предыдущего года на 1,3%. С января по декабрь на СвЖД погружено:– нефти и нефтепродуктов 39,6 млн тонн (-1,7% к январю-декабрю 2019 года);– строительных грузов – 23,8 млн тонн (+4,3%);– черных металлов – 9,6 млн тонн (-7,2%);– лома черных металлов – 2,4 млн тонн (+1%);– руды железной и марганцевой –12,6 млн тонн (+4,4%);– химических и минеральных удобрений –16,3 млн тонн (+9,2%);– промышленного сырья и формовочных материалов –10,5 млн тонн (-6,3%);– цемента – 3,1 млн тонн (-2,5%);– лесных грузов – 2,4 млн тонн (+0,2%);– руды цветной и серного сырья – 6,1 млн тонн (-1,2%);– химикатов и соды – 3,4 млн тонн (-2,2%);– кокса –2,4 млн тонн (+8,8%).Грузооборот в 2020 году составил 211,3 млрд тарифных тонно-км (+2,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 268,7 млрд тонно-км (+1,3%).В декабре 2020 года погрузка на СвЖД составила 11,9 млн тонн, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 1%. Грузооборот за декабрь вырос на 2,7% и составил 18,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,9% и составил 23,4 млрд тонно-км.В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в 2020 году составила 1 млрд 243,6 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за предыдущий год. Грузооборот в 2020 году составил 2544,4 млрд тарифных тонно-км (-2,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3220,6 млрд тонно-км (-2,6%).Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре 2020 года составила 107 млн тонн, что на 0,3% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Грузооборот за декабрь 2020 года вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 3,3% и составил 226,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период увеличился на 3,1% и составил 284,9 млрд тонно-км.