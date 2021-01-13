В свердловском министерстве образования рассказали, при какой температуре школьникам можно не ходить в школу в период холодов. Напомним, на этой неделе столбик термометра впервые за эту зиму опустился до -30 градусов.- Не посещать школу учащиеся могут в случае, если сложились определённые погодные условия. Школьники с 1 по 4 классы могут остаться дома при температуре воздуха -28° C без ветра или -25° С с ветром при скорости ветра не менее 4 метров в секунду, - рассказали в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.Ученики с пятого по девятые классы могут отказаться от похода в школу при температуре -30° С без ветра или при -28° С с ветром. А вот ученикам 10-х и 11-х классов можно не посещать занятия только если температура воздуха снизится до -32°, а также при -30°С с ветром.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.