Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на новость о трагедии в Екатеринбурге, где во время пожара на ЖБИ погибли восемь человек.Напомним, по одной из версий причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В квартире, где произошел пожар, было отключено электричество. Это было связано с тем, что собственник накопил долго по «коммуналке». В итоге домочадцы освещали помещение при помощи свечей.Владимир Жириновский считает, что трагедии в Екатеринбурге можно бы было избежать, если бы наши законы были более совершенны. Лидер фракции уверен, что нужно на законодательном уровне запретить отключение света и газа за долги по ЖКХ.- Ну, отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения — жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И все это пожароопасно, - приводит слова лидера фракции официальный сайт ЛДПР.Ту же ситуацию Владимир Жириновский прогнозирует и при отключении газа.- Если отключить его, то может не быть горячей воды, так как в некоторых домах она нагревается котлом или бойлером, тогда не будет возможности приготовить пищу. Люди станут искать, чем газ заменить, объяснил Владимир Жириновский. Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денег компенсировать долги.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.