Арбитражный суд Свердловской области разрешил «Дому печати» вернуться в здание типографии на проспекте Ленина, которое клуб арендовал на протяжении многих лет.Напомним, поводом к судебной тяжбе стало принудительное выселение клуба. Дело в том, что после того, как в Свердловской области ввели ограничения из-за коронавируса, в регионе отменились практически все концерты. Для «Дома печати» их организация была одним из основных видов деятельности. «Униформс» (юрлицо «Дома печати») просило у ООО «Татлинъ» (фирма, сдающая здание в субаренду) предоставить отсрочку по арендным платежам. Но арендодатель отказался идти на встречу клубу, несмотря на то, что правительство на законодательном уровне разрешило предоставлять арендные «каникулы» компаниям, пострадавшим из-за ограничений, связанных с коронавирусом.Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным односторонний отказ ООО «Татлинъ» от договора субренды (это произошло в конце апреля 2020 года). Суд обязал в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу передать в пользование ООО «Униформс» помещения из которых клубу пришлось съехать.Задолженность по арендной плате «Дом печати» обязан погасить до 01 января 2023 года.Стоит заметить, что арбитражный суд частично удовлетворил встречный иск «Татлина» к «Униформс». «Дом печати» должен оплатить неустойку в сумме 51,9 тыс. рублей и возместить расходы по уплате госпошлины по встречному иску – около тысячи рублей.