В первую рабочую неделю января Екатеринбург и Свердловскую область накрыли сильные морозы. В минувшую ночь на среду в уральской столице было – 30 градусов ниже нуля. На севере и западе региона температура опустилось до отметки в -39 градусов.Ночь на четверг, 14 января, в Екатеринбурге ожидается – 32 градуса. Эта ночь станет самой холодной в первой половине месяца. С завтрашнего дня в уральскую столицу придет потепление. Днем будет – 21 градус, а в пятницу, 15 января, всего – 12. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».