В 2021 году на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) пройдет восемь конкурсов профмастерства для повышения престижа рабочих профессий, развития технического творчества металлургов, мотивации сотрудников к передаче производственного опыта.В области рабочих профессий первым в марте стартует конкурс среди бригад термистов проката и труб. Профессиональное соперничество продолжат краномашинисты, стропальщики, лаборанты химического анализа, слесари-ремонтники и работники участка по производству технических газов.Для инженерно-технических работников запланированы конкурсы «Мастер года» и «Наставник года». Их цель – развитие компетенций и совершенствование профессиональных навыков сотрудников, обмен передовым опытом повышения эффективности производства.Победителям и призерам конкурсов вручат дипломы и денежные премии.– Конкурсы профмастерства – важный элемент подготовки высококвалифицированных работников, от которых зависит эффективность производства трансформаторной стали – одного из самых сложных видов металлопродукции. Наши работники постоянно совершенствуют свои навыки, каждый год демонстрируя рост мастерства. Лучших из лучших включают в кадровый резерв предприятия для дальнейшего обучения, развития личных и управленческих компетенций, - прокомментировала начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.