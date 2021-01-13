За новогодние каникулы в Свердловской области выписали около полутора тысяч штрафов за нарушение «антиковидных» норм. Об этом рассказали в региональном правительстве.За праздничную неделю было проведено 1900 рейдов, в которых были задействованы больше трех тысяч человек. В частности, проверялись объекты потребительского рынка, розничной торговли и оказания услуг, а также кинотеатры, ТРЦ и общественный транспорт.- Всего было проверено более девяти тысяч объектов торговли и более трех тысяч единиц общественного транспорта. По итогам рейдов было составлено 1479 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением ограничительных мер, - рассказал замминистра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.Он добавил, что в период новогодних праздников на треть увеличилось число составленных протоколов за несоблюдение масочного режима.