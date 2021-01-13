В 2020-м году более 7,3 тысяч свердловских семей получили сертификат на областной материнский капитал. Об этом рассказали в региональном правительстве.Получить областной маткапитал семьи могут на третьего и последующих детей. В 2020 году размер выплаты составил более 141 тысячи рублей, а в 2021 году выплата по маткапиталу составляет более 146 тысяч рублей, а при рождении женщиной одновременно трех и более детей – почти 220 тысяч, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.- В отличии от федерального материнского капитала, средствами которого можно распорядиться по пяти направлениям, областной материнский капитал семьи могут направить полностью или частично по девяти направлениям, - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.Региональный маткапитал можно использовать, в частности, для улучшения жилищных условий, приобретения садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов. Также сумму можно использовать для оплаты образовательных либо медицинских услуг. Кроме того, разрешено приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Также региональным маткапиталом можно рассчитаться за подключение жилых помещений к газовым сетям, уточнил областной министр.Всего с 2012 года выдано уже более 76,1 тысячи сертификатов на областной материнский капитал. Этими средствами за указанный период распорядились уже более 47,5 тысячи семей.