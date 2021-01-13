В Нижнем Тагиле перед судом предстанут четверо мужчин, которых обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса .По версии следствия, преступная группа действовала с октября 2015 года по сентябрь 2019.Двое участников банды подыскивали нежилые помещения и договаривались с собственниками об установке игрового оборудования, а затем заключали договоры аренды и субаренды. Двое других мужчин отвечали за техническое обслуживание игровых автоматов.- Участники преступной группы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, совершенные организованной группой), - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.