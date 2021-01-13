В Нижнем Тагиле нерадивый водитель сбил 15-летнюю школьницу. Но вместо того, чтобы вызвать на место инспекторов ГИБДД, автомобилист сделал девушке замечание, а затем скрылся.ЧП произошло 11 января 2021 года около 8 часов утра у дома № 111 по улице Тимирязева.- Со слов девочки установлено, что она направлялась на занятия в школу, подойдя к пешеходному переходу, остановилась, посмотрела по сторонам, автомобилей не было, начала переходить дорогу и в этот момент почувствовала удар слева. Водитель транспортного средства доехал до парковки, остановился, вышел, сделал ей замечание, сел обратно и уехал, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».Школьница после этого отправилась на занятия. Но позже ее пришлось госпитализировать в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и тупую травму живота.Школьница не помнила номер авто, но рассказали полицейским, что машина была белого цвета иностранной модели и с логотипами такси. Инспекторы отсмотрели записи с камер наблюдения и установили авто. Оказалось, что это был Toyota Avensis. После этого удалось и найти водителя иномарки.Им оказался 61-летний мужчина со стажем вождения 40 лет. В 2020 году за нарушение Правил дорожного движения он трижды привлекался к ответственности.- Водитель скрылся с места происшествия, соответственно не выполнил свои обязанности при совершении дорожно-транспортного происшествия, которые оговорены в Правилах дорожного движения. Водитель должен остановить (не трогать с места) автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной сигнализации, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в ГИБДД, - уточнили в нижнетагильской полиции.Теперь за невыполнение обязанностей при ДТП и за оставление места аварии, водителю грозит штраф до 1000 рублей, лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо или административный арест на срок до пятнадцати суток.