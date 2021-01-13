В Екатеринбурге накануне вечером сгорел склад со вторсырьем. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре по адресу Краснодарская,13 поступило 12 января в 22:37.- Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня, - рассказывали в региональном ГУ МЧС. - Под воздействием высокой температуры на площади 250 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли.На месте тушения был развернут оперативный штаб, а состояние воздуха вокруг пожара контролировала передвижная лаборатория.На месте пожара работали 66 спасателей и 16 машин. В 02:37 открытое горение удалось ликвидировать. В огне никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.