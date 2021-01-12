Пресс-служба свердловского ГУ МЧС извинилась за смайлики в новости про пожар в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.Утром 12 января на официальном сообществе регионального главка МЧС в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост, посвященный пожару. Многие пользователи обратили внимание, что в новости об описании трагедии использовались значки огня, в строчке, где шла речь об эвакуации людей, был вставлен смайлик с семьей. Также использовалось изображение пожарной машины, а в конце текста, где речь шла о числе погибших, был вставлен «плачущий» смайлик.Использование «эмодзи» в описании трагедии многие пользователи сочли неуместным и обрушились с критикой в адрес пресс-службы МЧС.В тот же день ведомство отреагировало на негодование екатеринбуржцев и принесло извинения.- Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге. В настоящее время в публикациях ГУ МЧС России по Свердловской области убраны эмодзи, - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка спасательного ведомства в Twitter.