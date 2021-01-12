В Екатеринбурге задержали очередного наркокурьера, во время патрулирования Октябрьского района полицейские заметили мужчину, который выбрасывал из карманов пакетики с неизвестными веществами. Экспертиза определила, что это был мефедрон, масса запрещенных веществ составила чуть больше семи граммов.- Дилером оказался 30-летний молодой человек, который раньше уже попадал в поле зрения полиции. Наркотики он хранил, чтобы делать закладки и продавать их, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас полиция разбирается, где он доставал запрещенные вещества и кому продавал.