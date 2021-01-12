Жители Нижнего Тагила получили возможность проголосовать за территорию, которую будут благоустраивать в первую очередь в 2022 году. Принять участие в опросе можно до 25 января. Горожане могут выбрать одну площадку из пяти предложенных: парк культуры и отдыха металлургов, Пионерский сквер, лесопарковая зона «Пихтовые горы», пешеходная зона на Черноисточинском шоссе и участок на Ленинградском проспекте.- Для каждой территории разработаны эскизы, составлен подробный план, который описывает нынешнее состояние объекта, а также список мероприятий по его улучшению, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.Площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, сможет претендовать на получение финансирование из областного и федерального бюджетов.