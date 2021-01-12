В Екатеринбурге местный житель получил срок за избиение двух человек из ненависти к ЛГБТ-сообществу. Драка произошла в сентябре прошлого года. Молодой человек столкнулся с двумя парнями и в результате конфликта один из пострадавших получил перелом носа, а второй лишился дорогих смарт-часов.- Подсудимый должен будет выплатить и компенсацию за моральный ущерб потерпевшим: в общей сложности эта сумма составляет почти 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ресурсного центра ЛГБТ Екатеринбурга.Парня приговорили к пяти годам колонии общего режима. При этом в момент драки у него уже был действующий условный срок. Примечательно, что судили екатеринбуржца по статье «Разбой» (доказать мотив ненависти к социальной группе ЛГБТ в данном случае невозможно).