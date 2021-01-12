Власти Свердловской области не планируют накладывать специальные ограничения из-за пандемии коронавируса во время крещенских купаний, которые состоятся в ночь с 18 на 19 января.- Совсем необязательно в этот день проявлять свою веру тем, что необходимо окунаться в прорубь, поэтому советуем выбрать другой способ проявить свою воцерковленность, - сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Тем, кто все же решится окунуться в прорубь, рекомендуется избегать массовых скоплений людей. При этом Павел Креков сказал, что власти гарантируют обеспечение безопасности во время крещенских купаний.