До Нового года в Екатеринбурге и Свердловской области проходил этап клинических испытаний прививки от коронавируса, поэтому требовалось обязательная справка о наличии или отсутствии антител.- Сейчас мы находимся на этапе массовой вакцинации, поэтому эта норма не является обязательной. Она может быть рекомендована врачом, когда во время выяснения анамнеза становится понятно, человек переболел либо респираторной инфекцией непонятной этимологии, либо может быть коронавирусной инфекцией, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – В этих случаях врач даже может потребовать сдачу анализа на антитела, после будет принято решение о вакцинации гражданина. Во всех иных ситуациях справка не является обязательной.Напомним, что сейчас для вакцинации используется вакцина «Спутника-V». С середины февраля в Свердловскую область начнут завозить вакцину «Вектор», которую сначала будут ставить жителям уральской глубинки, так как у этой вакцины более легкий температурный режим.- У нее облегченный температурный режим, ее легче хранить, легче перевозить. Потом ее будут использовать, в том числе, и в Екатеринбурге, - заявил Павел Креков.