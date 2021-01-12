12 января 2021 года в Среднеуральске вспыхнул ангар со смазочными материалами по улице Ленина, 1. По предварительной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров.Во время пожара в ангаре частично обрушилась кровля. Из-за очень высокой температуры пожарным пришлось применять технологию \\"пенная атака\\"В 18:10 огнеборцы сумели локализовать огонь в ангаре. На месте работает 50 человек, три звена газодымозащиты и 15 единиц спецтехники. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.На пожаре пострадал один человек, ему оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался.В 19 часов открытое горение огнеборцам удалось ликвидировать. После чего началась проливка сгоревших конструкций.Это не первый крупный пожар, который произошел сегодня на территории Свердловской области. Накануне ночью в многоэтажке на ЖБИ загорелась квартира, в результате погибли 8 человек.