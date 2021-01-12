В Свердловской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на 12 января 2021 года первый компонент вакцины поставили 8 тысяч человек, второй компонент – более 1,5 тысяч уральцев.По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, жалоб на вакцину практически нет. В ходе вакцинации выявлено всего два случая отклонения.- Осложнений после прививок нет. Только два случая отклонения: у одного – легкая аллергическая реакция, не потребовавшая медикаментозного вмешательства, у другого – человек просто переволновался. Поэтому процесс вакцинации проходит нормально, - говорит Павел Креков.В ближайшее время начнется массовая вакцинация сотрудников правоохранительных органов, сектор предприятий обслуживания. Например, прививку сделали несколько десятков сотрудников компании «Уральские авиалинии».- Мы работаем по тем, кто записался в поликлиниках по телефону 122. Я знаю, что уже многих пригласили, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.