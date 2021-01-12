В Каменске-Уральском 47-летний водитель Лады Гранта сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре. Женщина получила различные травмы, ей назначили амбулаторное лечение. Автоинспекторы установили, что виновником ДТП стал владелец отечественного автомобиля.- На месте аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что службы, которые расчищали территорию, допустили ряд нарушений: после их работы недалеко от пешеходного перехода остались снежные накаты и валы. Полицейские составили предписание, по которому необходимо срочно устранить эти недостатки, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Получилось, что женщина, подумав, что пешеходный переход – это зона безопасности, попала в «дорожную ловушку». Двигаясь по правому ряду, она даже не предполагала, что в левом ряду может проехать автомобиль.