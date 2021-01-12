В Свердловской области по состоянию на 12 января 2021 года порядка 8 тысяч жителей поставили первый компонент вакцины от коронавируса Sputnik V, еще около 1,5 тысячи уральцев поставили второй компонент этой вакцины.Поставки вакцины в ближайшее время продолжатся: до конца января регион получил еще 50-60 тысяч доз вакцины, а к концу зимы общее количество доз составит 200 тысяч.- Сейчас уже работают не 19, а 27 пунктов вакцинации по Свердловской области. Прежде всего, их количество увеличилось в Екатеринбурге. Их будет не менее 70, - говорил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Также, по словам политика, вероятнее всего в регион в середине февраля привезут вакцину от коронавируса под названием «Вектор», которую будут поставлять, в первую очередь, в отдаленные территории.- У нее облегченный температурный режим, ее легче хранить, легче перевозить. Потом ее будут использовать, в том числе, и в Екатеринбурге, - заявил Павел Креков.Напомним, что по состоянию на 12 января 2021 года число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 63 261 (+361 человек за сутки), выздоровели 55 665 (+369), умерли 1 718 (+18).