В Екатеринбурге волонтеры Православной службы милосердия накормят бездомных пирогами. Так активисты хотят поздравить людей, которые остались без крыши над головой, с прошедшим Рождеством и новогодними праздниками. Также волонтеры призывают горожан приносить выпечку в специальные палатки, чтобы потом угостить ей бездомных.Предлагаем в эти святочные дни угостить вкусными домашними пирогами бездомных подопечных Автобуса милосердия. Горячая выпечка для людей без крыши над головой – не только способ согреться в эти холодные дни, но и повод ещё раз вспомнить аромат домашнего тепла и уюта и наполнить свое сердце добротой.- 13 января в течение дня, до 17-00, можно приносить любую стряпню в домик №18 на территории Собора Успения на ул. Кирова, 65 справа от ворот со стороны улицы Кирова. А уже вечером 13 января 2021 года добровольцы будут угощать бездомных на Северном автовокзале, - рассказали в Православной службе милосердия.Пироги для бездомных будут раздавать у Северного автовокзала 13 января в 19:00. По всем вопросам можно звонить диспетчеру по телефону 200-07-04.