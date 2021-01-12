Очередной случай мошенничества с использованием интернета произошел в Екатеринбурга. Сколько стражи порядка не предупреждают доверчивых граждан не доверять свои личные данные незнакомцам, те все равно охотно дарят преступникам все свои сбережения.В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что в полицию обратился местный житель 36 лет. Он в одной из социальных сетей познакомился с девушкой, предложившей ему заработать на фондовых рынках.После этого мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником трейдинговой компании, и предложил положить деньги на фондовую площадку, чтобы получить высокий доход. Мужчине сказали, что он в любой момент может вывести дивиденды.Доверчивый мужчина перевел мошенникам 7 миллионов, и только потом понял, что его обманули. Деньги из интернета вывести он не смог. После этого он обратился в полицию.- Следственным управлением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», - рассказали в городской полиции.