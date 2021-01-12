Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся после смертельного ДТП в Свердловской области. Им оказался 22-летний молодой человек из Республики Башкортостан.Авария произошла 6 января на дороге «с. Большая Тавра — с. Свердловское — д. Сенная». Автомобиль ВАЗ-2110 сбил 25-летнюю женщину и после чего скрылся. Пострадавшая погибла.- Водитель пояснил, что во время движения его ослепило светом фар встречных автомобилей, после чего он почувствовал незначительный удар, понял, что совершил наезд на пешехода. Испугавшись ответственности водитель с места ДТП скрылся, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.Чтобы задержать виновника аварии, опросили очевидцев. Благодаря им собрали информацию об автомобиле и поняли, что водитель из Башкирии. Эти данные передали в ГИБДД соседнего региона. Там то мужчину и задержали спустя несколько часов. Кстати. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.