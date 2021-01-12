В Екатеринбург и Свердловскую область пришли настоящие зимние морозы. В связи с этим в администрации уральской столицы разъяснили, при какой погоду ученики разных классов могут пропустить занятия в школе. Напомним, что дистант с 11 января отменен для всех школьников.1-4 классы: температура воздуха – 28 без ветра и – 25 градусов с ветром не меньше 4 метров в секунду.5-9 классы: температура воздуха – 30 без ветра и – 28 с ветром не меньше 4 метров в секунду.10-11 классы: температура воздуха – 32 без ветра и – 30 с ветром не меньше 4 метров в секунду.Морозы в Екатеринбурге и Свердловской области сохранятся до 14 января включительно. Потом на Урале немного потеплеет. В выходные днем в Екатеринбурге воздух будет прогреваться до отметок в -10 … -12 градусов при слабом ветре.