Екатеринбургский зоопарк объявил о приеме нераспроданных новогодних елей, которые торговцы не успели реализовать в праздники. Принимаются пихты, сосны и ели, которые не были в тепле.Как сообщают в пресс-службе зоопарка, от частных лиц ели принимать не будут, потому что они быстро осыпаются и на них есть остатки новогодних украшений. А вот нераспроданные ели станут прекрасным развлечением для питомцев.К тому же для грызунов, попугаев, обезьян и слона ели пригодятся для еды. Например, тропические птицы используют новогодние деревья в качестве качелей.