Родильные дома Урала подвели итоги новогодних праздников, во время каникул на свет появилось больше тысячи новорожденных: 517 мальчиков и 546 девочек. В саму новогоднюю ночь мамами стали 27 женщин.- Ежегодно специалисты медицинских учреждений заранее готовятся к праздничному периоду. Слаженная работа всех служб больницы позволяет организовать эффективное оказание медицинской помощи в новогодние каникулы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.Первой новорожденной в 2021 году стала малышка, которая родилась через 20 минут после боя курантов. Ее родители проживают в Пышминском районе Свердловской области.