В Серове полиция задержала местного жителя, который пытался получить посылку с разобранным пистолетом на почте. В коробке находился боевой «ТТ», при этом разрешения на ношение и хранение оружия у мужчины не оказалось.- На задержанного завели уголовное дело по статье уголовного кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в МВД России.Во время обысков в квартире подозреваемого обнаружили целый склад оружия. Мужчина хранил около 20 пистолетов, среди которых были револьвер, «Маузер», «Парабеллум» и другие, кроме того, у него изъяли пять тысяч патронов различного калибра. Горе-любителя оружия отпустили под подписку о невыезде, а его арсенал отправили на экспертизу.