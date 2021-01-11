В Екатеринбурге устраняют последствия мощного снегопада, который прошел в минувшие выходные. Проверяют качество работы снегоуборочной техники сотрудники ГИБДД, они не допускают, чтобы во время расчистки образовывались накаты, а также оставался рыхлый снег.- Данные недостатки улично-дорожной сети могут стать факторами, сопутствующими дорожно-транспортным пришествиям. Кроме того, местами едва видна дорожная разметка, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.Автоинспекторы рассказали, что с начала года произошло уже 13 аварий, причинами которых стало плохое состояние дорог после уборки снега. Чтобы устранить нарушения, сотрудники ГИБДД выдают предписания и составляют протоколы об административных правонарушениях.