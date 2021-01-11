В Екатеринбурге региональный фонд по содействию капитальному ремонту рассказал о планах на 2021 год. Сотрудники фонда планируют провести строительно-монтажные работы в 1100 многоквартирных домах.- В 313 домах заменят лифты, всего в столице Урала обновят 562 лифта, - сообщила пресс-служба региональный фонд по содействию капитальному ремонту.Узнать, планируется ли замена лифта в вашем доме, можно на сайте фонда в разделе «Региональная программа», там будет представлен адресный список многоквартирников.