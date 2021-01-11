В Свердловской области больницы, которые ранее были перепрофилированы под госпитали для больных коронавирусом, возвращаются к штатному режиму работы. Плановую помощь начнет оказывать центральная городская больница №1 в Екатеринбурге.- Также к обычной работе возвращаются больницы Верхотурья, Камышлова, Дегтярска, Рефтинского, Нижнего Тагила. Освободятся 800 коек для пациентов, - сообщает оперштаб Свердловской области.Как только будет выписан последний пациент с коронавирусом, в больнице проведут дезинфекцию, и врачи вернутся к обычному режиму работы по профилю.