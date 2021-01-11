Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в очередной раз успешно подтвердил свое соответствие требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard версии 3.2.1). Банк проходит сертификационный аудит ежегодно с 2011 года.PCI DSS был разработан советом по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт, учрежденным международными платежными системами, и включил в себя 12 детализованных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Требования стандарта распространяются на организации, обрабатывающие данные о держателях платежных карт.— Уже десятый раз мы подтверждаем высокий уровень обеспечения защиты информации о наших клиентах, соответствующий международным требованиям индустрии платежных карт. Ежегодный сертификационный аудит финансовых организаций позволяет и владельцам карт, и платежным системам быть уверенными в своем партнере. Для нас же это еще один способ подтвердить достойную организацию в банке информационной безопасности, — комментирует управляющий директор центра информационной безопасности УБРиР Александр Падерин.