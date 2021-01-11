Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница Верхней Пышмы. Она подала заявление в полицию и рассказала, что с ее банковского счета украли 4,5 миллиона рублей. Аферисты использовали классическую схему обмана: женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит.- Чтобы не допустить потерю денег, мошенники предложили перевести деньги на безопасный счет. Для пущей правдоподобности женщине позвонили с поддельного номера силовых структур, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.В течение нескольких дней жительница Верхней Пышмы оформила на себя несколько кредитов и передала их мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».