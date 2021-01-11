В уральской колонии случилось ЧП: двое осужденных получили травмы на производстве. Это случилось в ИК-13 в Нижнем Тагиле, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Двое мужчин сорвались вниз во время подъема, когда выполняли работу.- Для предотвращена я распространения не достоверной информации сообщаем: 08.01.2021 в ИК-13 (г. Нижний Тагил) в 09.10 на участке № 4 цеха деревообработки, М. , 1987 г.р., осужденный по ст.139 ч.1, 131 ч.1, 69 ч.3 УК РФ к 3 г. 3 месяцам лишения свободы и С., 1981 г.р., осужденный по ст.228 ч.2, 73 УК РФ к 3 г. лишения свободы, выведенные на работу согласно разнарядке от 08.01.2021 в качестве укладчиков-упаковщиков получив необходимые инструменты для проведения работ на участке самовольно воспользовались выведенным в 2020 году из эксплуатации грузовым подъемником, не предназначенным для перевозки людей, начали подъем. Во время подъема трос оборвался и грузовой подъемник вместе с осужденными упал вниз, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.Оба мужчины получили травмы. Их доставили в городскую больницу №4 Нижнего Тагила с переломами ног вывихами. - Отрезанных конечностей нет, - отметили в региональном ГУФСИН.Скоро осужденных должны перевезти в ведомственную больницу, а в ИК-13 провести проверку.