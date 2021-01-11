Спустя одиннадцать дней январских выходных, пришло время подводить итоги новогодних каникул. Вот, например, жители Екатеринбурга все праздники посещали ледовые городки. По данным мэрии, на скульптуры и на елку пришли посмотреть 34 тысячи уральцев.Праздничные места для гуляний были организованы во всех районах Екатеринбурга: в Железнодорожном районе, Ленинском, Академическом, Орджоникидзевском, а также в парках Южный, ЦПКиО, у ДК «Совхозный», ДК «Эльмаш».- Кроме того, более 12 тысяч екатеринбуржцев предпочли в выходные дни (в период с 1 по 7 января 2021 года) заняться зимними видами спорта и покататься на коньках в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Также здесь открыт прокат лыж, проложены специальные трассы, работает «Народный спортзал». В тёмное время суток освещение парка включено на лыжных и беговых трассах, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.В администрации города отмечают, что в каждом объекте были соблюдены меры безопасности, поэтому удалось избежать происшествий и травм.